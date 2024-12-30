Хакеры взломали аккаунты игроков Path of Exile 2 и похитили ценные вещи Пока причи...

Хакеры взломали аккаунты игроков Path of Exile 2 и похитили ценные вещиПока причина этих взломов неизвестна, но очевидно, что они делают это для того, чтобы заполучить ценные ресурсы, которые могут помочь вам стать могущественным в поздней игре.