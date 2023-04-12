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Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Теперь электронные сигареты и их расходники не будут продавать детям и уберут с прилавков В последнее время участились случаи, когда вейпами пользуются даже подростки, а вся проблема заключается в том, что электронные сигареты в свободном доступе.

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