Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Теперь электронные сигареты и их расходники не будут продавать детям и уберут с прилавков В последнее время участились случаи, когда вейпами пользуются даже подростки, а вся проблема заключается в том, что электронные сигареты в свободном доступе.
Теперь электронные сигареты и их расходники не будут продавать детям и уберут с прилавков В последнее время участились случаи, когда вейпами пользуются даже подростки, а вся проблема заключается в том, что электронные сигареты в свободном доступе.
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