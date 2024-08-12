Ученые разработали метод раннего предсказания солнечных вспышек

Российские специалисты из Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) разработали методику заблаговременного прогнозирования событий на Солнце, которые приводят к вспышкам — взрывным процессам в атмосфере звезды, сопровождаемым корональными выбросами плазмы.
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