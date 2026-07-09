Почти пять миллионов иностранцев зарегистрировались на «Госуслугах». Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании Владимира Путина с членами кабмина.
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