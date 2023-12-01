Законодатели США требуют провести расследование в отношении китайской компании Autel Robotics

Группа членов Палаты представителей Конгресса США обратилась к администрации США с требованием провести расследование в отношении компании — производителя беспилотников из КНР Autel Robotics и при необходимости ввести против нее санкции.
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