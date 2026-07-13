Минпросвещения предупредило о влиянии лайков на стресс у школьников

Минпросвещения России рекомендовало обучать школьников распознаванию манипуляций в соцсетях, поскольку социальное сравнение через лайки и число подписчиков усиливают стресс и зависимость от одобрения среди подростков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии