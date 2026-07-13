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ИА Регнум

265 подписчиков

Минпросвещения предупредило о влиянии лайков на стресс у школьников

Минпросвещения предупредило о влиянии лайков на стресс у школьников

Минпросвещения России рекомендовало обучать школьников распознаванию манипуляций в соцсетях, поскольку социальное сравнение через лайки и число подписчиков усиливают стресс и зависимость от одобрения среди подростков.

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