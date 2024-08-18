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Русская весна

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10 тысяч солдат задействованы в атаке на Курскую область, включая элитные подразделения — Wall Street Journal

10 тысяч солдат задействованы в атаке на Курскую область, включая элитные подразделения — Wall Street Journal

Из общего числа 6 000 военных участвовали непосредственно в атаке, а остальные 4 000 обеспечивали поддержку с территории Сумской области.

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Комментарии
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Сергей Андросов
А хозяин Муму врал, что 1 тысяча!
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