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Военное обозрение

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Государственная полиция Польши в межвоенный период (1920–1930)

Государственная полиция Польши в межвоенный период (1920–1930)

4 июля 1919 года была образована Государственная полиция Польши – Policja Panstwowa. Это произошло путем слияния Народной милиции и Городской полиции, в свою очередь образованных на рубеже 1918–1919 годов.

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