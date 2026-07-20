Сырский переложил ответственность за проблемы с реформой ТЦК на Фёдорова

Конфликт в высшем военно-политическом руководстве Украины вышел из тени кулуаров. Главком ВСУ Александр Сырский не просто прокомментировал скандал вокруг реформы ТЦК и закупки дронов — он вскрыл системную проблему.
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