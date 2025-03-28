Российские ученые разработали цифрового двойника умной смазки, чтобы защитить мосты от обрушений

Мостовые подшипники работают в условиях постоянных нагрузок. Ключевую роль в снижении трения и предотвращении износа играют смазочные материалы, например, отечественные разработки – ЦИАТИМ-221 и ЦИАТИМ-21F.
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