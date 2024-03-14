Вторая Холодная.

Добрый вечер, имперцы, имперочки и имперчики. Сегодня будет необычный разговор. Скорее, это будут рассуждения на тему, а не привычный обзор событий - нам всем иногда необходимо останавливаться и оглядываться назад, ибо в суматохе новостей можно пропустить нечто важное.