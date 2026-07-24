Московский фестиваль животных из приютов «Моспитомец» состоится на ВДНХ уже в это воскресенье

Приходите! Будет весело, мохнато и познавательно. фото: фестиваль «Моспитомец!»Уже в это воскресенье, 26 июля, на ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, также известном как павильон № 5, состоится прекрасное в своей хвостатости и громогласное по своей гавкости мероприятие — фестиваль животных из приютов «Моспитомец».