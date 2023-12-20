AP: командир ВСУ намерен вооружить солдат лопатами, когда закончатся снаряды

Аргументы недели Украинский военный, фото из Telegram-канала Владимира Зеленского Командир 59-й бригады ВСУ, которая действует в районе Авдеевки, сообщил Associated Press, что если у его бойцов не останется патронов, он прикажет им идти на российские войска с лопатами.