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AP: командир ВСУ намерен вооружить солдат лопатами, когда закончатся снаряды

AP: командир ВСУ намерен вооружить солдат лопатами, когда закончатся снаряды

Аргументы недели Украинский военный, фото из Telegram-канала Владимира Зеленского Командир 59-й бригады ВСУ, которая действует в районе Авдеевки, сообщил Associated Press, что если у его бойцов не останется патронов, он прикажет им идти на российские войска с лопатами.

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