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Голодающая Амалия Мордвинова вернулась из Америки в Россию

Голодающая Амалия Мордвинова вернулась из Америки в Россию

Актриса надеется, что в родной стране ей удастся вернуть былую популярность. Амалия Мордвинова. © Boris Kremer/globallookpress.

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