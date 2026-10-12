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«Я с Я»: как пользователи соцсетей поддерживают Яндекс после сбоев. Когда сочувствие становится предметом политического выбора

«Я с Я»: как пользователи соцсетей поддерживают Яндекс после сбоев. Когда сочувствие становится предметом политического выбора

После атак на дата-центры Яндекса, которые вызвала масштабные сбои в работе многих привычных россиянам сервисов, пользователи соцсетей начали делиться своей реакцией на происходящее.

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