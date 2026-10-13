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Международный медицинский центр Top Rambam

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Псориаз: 10 мифов о заразности, лечении и питании

Псориаз: 10 мифов о заразности, лечении и питании

Можно ли заразиться псориазом от близкого человека? Почему пятна возвращаются после лечения? И означает ли слово «хронический», что ничего нельзя сделать? Вокруг этих вопросов и возникают самые стойкие заблуждения.

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