Псориаз: 10 мифов о заразности, лечении и питании

Можно ли заразиться псориазом от близкого человека? Почему пятна возвращаются после лечения? И означает ли слово «хронический», что ничего нельзя сделать? Вокруг этих вопросов и возникают самые стойкие заблуждения.
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