В торговле наркотиками, угрозах и сексуальных домогательствах подозревают военнослужащих 1-го медицинского полка бундесвера в Вайсенфельсе, сообщает 17 октября медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
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