В Пригородном районе Северной Осетии полицейские и общественники поздравили детей с Новым годом!

В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» на территории Пригородного района Северной Осетии проходят новогодние мероприятия, организованные сотрудниками службы по делам несовершеннолетних с участием представителей Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.