Журналист Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет

Журналист Николай Сванидзе ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
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