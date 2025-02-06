Трампа и Маска призвали провести аудит деятельности НАТО

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал президента США Дональду Трампу и американского предпринимателя Илону Маску провести проверку деятельности НАТО, создав для этого специальный департамент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии