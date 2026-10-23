«СберУниверситет» на X конференции «Больше чем обучение» представил исследование «Будущее корпоративного образования.
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Один бестолковый произнес звук "У" ... 100 статистов покивали головами ... Конференция ... однако? Так какие НАВЫКИ то? Обесценятся?