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В Вологодской области обсудят полный запрет на аборты

В Вологодской области обсудят полный запрет на аборты

Совещание на эту тему анонсировал губернатор Георгий Филимонов. Ранее он предложил резко ограничить в регионе продажу алкоголяГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов, известный введением в области полусухого закона, рассказал о подготовке к полному запрету абортов в регионе.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Запрещать и не пущать, это все, на что способны вороватые и бездарные чиновники. Чтобы решить вопрос демографии необходимо: 1. предоставление жилья матерям одиночкам  коренных национальностей, имеющим положительную репутацию, подтверждающую способность воспитать полезного стране гражданина. 3  Обеспечить их  социальными  льготами, 4. Ввести налог за бездетность, не желающим иметь своих  детей,для  финансирования рождения, воспитания, обучения и проч расходов матерям одиночкам.  4.Оплачивать алименты за уклонявшегося от содержания детей  отца, с последующим государственным  его розыском и взысканиям выплаченных его детям денежных  средств и затрат на его розыск.
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