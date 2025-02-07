В Вологодской области обсудят полный запрет на аборты

Валентина Литвяк

Запрещать и не пущать, это все, на что способны вороватые и бездарные чиновники. Чтобы решить вопрос демографии необходимо: 1. предоставление жилья матерям одиночкам коренных национальностей, имеющим положительную репутацию, подтверждающую способность воспитать полезного стране гражданина. 3 Обеспечить их социальными льготами, 4. Ввести налог за бездетность, не желающим иметь своих детей,для финансирования рождения, воспитания, обучения и проч расходов матерям одиночкам. 4.Оплачивать алименты за уклонявшегося от содержания детей отца, с последующим государственным его розыском и взысканиям выплаченных его детям денежных средств и затрат на его розыск.