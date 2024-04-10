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Как постройнеть и подкорректировать ягодицы?

Как постройнеть и подкорректировать ягодицы?

С приближением лета многих девушек интересует вопрос, как сделать фигуру стройнее. Ведь летом тело максимально свободно от одежды и носить короткие юбочки, маечки и шортики лучше в соответствии с необходимым уровнем стройности.

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