ЦБ намерен активно продвигать трансграничные расчеты с использованием цифрового рубля

Центробанк (ЦБ) России рассматривает возможность активного продвижения трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью для фильма телеканала «Россия-24» к 220-летию Минфина РФ.
Центробанк (ЦБ) России рассматривает возможность активного продвижения трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью для фильма телеканала «Россия-24» к 220-летию Минфина РФ.
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