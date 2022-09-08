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ЦБ намерен активно продвигать трансграничные расчеты с использованием цифрового рубля

ЦБ намерен активно продвигать трансграничные расчеты с использованием цифрового рубля

Центробанк (ЦБ) России рассматривает возможность активного продвижения трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью для фильма телеканала «Россия-24» к 220-летию Минфина РФ.

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