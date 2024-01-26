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ИИ превратил «Мстителей» в японское аниме и показал, какими стали Человек-па...

ИИ превратил «Мстителей» в японское аниме и показал, какими стали Человек-па...

ИИ превратил «Мстителей» в японское аниме и показал, какими стали Человек-паук, Чёрная вдова, Железный человек и не толькоПользователь Reddit с ником vaddymusic опубликовал на сабреддите Midjourney интересную подборку артов, демонстрирующих, как персонажи Marvel могли бы выглядеть в японском аниме.

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