Ветеринары осудили Клаудию Шиффер за светский раут с котом в рюкзаке

Ветеринары раскритиковали решение Клаудии Шиффер появиться на светcком приеме со своим котом. Супермодель появилась на мировой премьере фильма своего мужа Мэтью Вона «Аргайл: Cупершпион», в котором главную роль сыграл ее кот Чип.
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