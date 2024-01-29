Ветеринары осудили Клаудию Шиффер за светский раут с котом в рюкзаке

Ветеринары раскритиковали решение Клаудии Шиффер появиться на светcком приеме со своим котом. Супермодель появилась на мировой премьере фильма своего мужа Мэтью Вона «Аргайл: Cупершпион», в котором главную роль сыграл ее кот Чип.