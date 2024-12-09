Бывшие активы Danone перешли от бизнесмена из Татарстана новому владельцу

КАЗАНЬ, 9 декабря, ФедералПресс. Бывший вице-мэр Грозного и экс-министр сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов стал полноправным владельцем компании «Юнимилк» (ранее «Вамин-Татарстан»), которая объединила активы, ранее принадлежавшие Danone.
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