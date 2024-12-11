Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели! Их практика частично подвергнута сомнению, частично предана забвению.
ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели!
Ответить
18 час.
ВП
Вероника Пропись
Маркетинговое название публикации. Но доля правды в том, что нужно время и усилия на эти упражнения.
Ответить
14 час.
Traveller
Почему тогда АН поставила иглоукалывание в один ряд с гомеопатией и причислила его к шарлатанству?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии