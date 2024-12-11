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Велемудр. Мир тесен.

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  • Traveller
    Почему тогда АН поставила иглоукалывание в один ряд с гомеопатией и причислила его к шарлатанству?ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА
  • Вероника Пропись
    Маркетинговое название публикации. Но доля правды в том, что нужно время и усилия на эти упражнения.ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА
  • Александр Николаевич
    Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели!ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА

ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА

ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА

Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели! Их практика частично подвергнута сомнению, частично предана забвению.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели!
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18 час.
ВП
Вероника Пропись
Маркетинговое название публикации. Но доля правды в том, что нужно время и усилия на эти упражнения.
Ответить
14 час.
Traveller
Почему тогда АН поставила иглоукалывание в один ряд с гомеопатией и причислила его к шарлатанству?
Ответить
13 час.

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