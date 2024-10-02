Полиция задержала 40-летнего с 16 свертками метадона

В Челябинске полицейские изъяли у наркоторговца 16 свертков с метадоном. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозрительного мужчину сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Челябинска задержали при патрулировании Ленинского района областного центра.
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