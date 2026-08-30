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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоффре Ловернь о возвращении в «Партизан»: «Я все еще чувствую себя 25-летним»

Жоффре Ловернь спустя 12 лет вернулся в « Партизан » и готовится провести первый полноценный сезон в белградском клубе после возвращения.

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