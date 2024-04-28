Роднина разгоняет новый скандал в «неспортивной России»: «Вижу только алкашей, у них нет денег на кафе»

Руслан Техажев Ей больше нравилось быть в лучах своей славы. А теперь эти лучи погасли, да и судьба дочери гражданки США беспокоит, народ больше не узнает на улицах и на руки не сажает-вот и кидается на всех и вся от безысходности.

Петр Славы у неё, причём безусловно заслуженной на 10 жизней хватит. Высказывания неприятные, но отчасти справедливые. Только надо начинать не только с уроков физкультуры, а с уровня и качества жизни , в первую очередь. За всё надо платить: фитнес, снаряжение, инвентарь - достаточно зайти в Спортмастер 😀