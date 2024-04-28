Знаменитая спортсменка и тренер Ирина Роднина любит эпатировать публику громкими высказываниями. Нередко она ругается с коллегами, а недавно высказалась о россиянах.
Роднина разгоняет новый скандал в «неспортивной России»: «Вижу только алкашей, у них нет денег на кафе»
Комментарии
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Руслан Техажев
Ей больше нравилось быть в лучах своей славы. А теперь эти лучи погасли, да и судьба дочери гражданки США беспокоит, народ больше не узнает на улицах и на руки не сажает-вот и кидается на всех и вся от безысходности.
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2 час.
Петр
Славы у неё, причём безусловно заслуженной на 10 жизней хватит. Высказывания неприятные, но отчасти справедливые. Только надо начинать не только с уроков физкультуры, а с уровня и качества жизни , в первую очередь. За всё надо платить: фитнес, снаряжение, инвентарь - достаточно зайти в Спортмастер 😀
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2 час.
СК
Сергей Козлов
А кто блять тебя кормит пашет сеет убирают варят сталь добывают уголь воюют на СВО люди с камеди клуб лучше заткнулась бы спортсменка люди не разгибаясь работают вот поработай в поле 12 15 часов и пойди еще штангу потягай бессовестная курва.
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1 час.
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