Доцент Наполов порекомендовал людям с пониженным давлением не употреблять клюкву и калину

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов в беседе с изданием Life рассказал, что такие ягоды как клюква и калина, несмотря на положительные свойства в их составе, вредны для людей с пониженным давлением.
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