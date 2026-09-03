Курганский экс-врио замгубернатора Милишенко покинет пост директора компании, возводящей ЖК в Заозерном

В строительной компании «Град», которая возводит ЖК «Районы-Кварталы» возле озера Черное в Кургане, сменят директора Александра Милишенко — бывшего врио замгубернатора региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым