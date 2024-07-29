История и археология: Чем «Страшный суд» Босха отличается от православных икон, и о каких грехах и наказаниях рассказывает картина

Работы Иеронима Босха – это безмолвные проповеди, предвещающие великую Реформацию. Был ли он истовым христианином или тайным еретиком, художник почти никогда не услаждал взор прихожан рафинированными изображениями Святого семейства или Мадонны на лугу, а безжалостно обличал пороки людей вне зависимости от их положения в обществе.