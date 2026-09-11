Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока не запланирована

CHINA-DAILY/APEC/Zuma/TASS Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне пока не запланирована, но ее нельзя исключать.
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