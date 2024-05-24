Представлен рейтинг социально ответственных брянских компаний

Рейтинг компаний, которые ведут социально ответственный бизнес представлен в Брянской области. Предприятия наиболее ответственные за свои кадры, и в тоже время за экологию, на площадке центра «Мой Бизнес»-Брянск озвучили заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.