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Депутат Свищев заявил, что МОК допустит российских спортсменов до Олимпиады-2024

Депутат Свищев заявил, что МОК допустит российских спортсменов до Олимпиады-2024

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразим уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян до участия в Играх-2024 в Париже.

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