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NZZ: Илон Маск взял под контроль всю Украину

NZZ: Илон Маск взял под контроль всю Украину

Наука и технологии Это произошло через сеть Starlink, уверены журналисты. В СМИ появилось мнение о том, что американский миллиардер и технологический магнат Илон Маск фактически взял под свой контроль Украину.

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