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«Меня одну настораживает?» Боня язвительно отозвалась о муже Ксении Бородиной

«Меня одну настораживает?» Боня язвительно отозвалась о муже Ксении Бородиной

Виктория Боня заявила, что ее настораживает новый супруг Ксении Бородиной GloballookPress, соцсети Виктория Боня не упустила случая «уколоть» Ксению Бородину, с сарказмом отозвавшись о третьей свадьбе телеведущей.

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