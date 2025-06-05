«Меня одну настораживает?» Боня язвительно отозвалась о муже Ксении Бородиной

Виктория Боня заявила, что ее настораживает новый супруг Ксении Бородиной GloballookPress, соцсети Виктория Боня не упустила случая «уколоть» Ксению Бородину, с сарказмом отозвавшись о третьей свадьбе телеведущей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии