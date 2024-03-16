Богомаз: ПВО сбила над Брянским районом ракету С-200 ВСУ

Руководитель Брянской области Александр Богомаз поделился сведениями о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима в ночной период предприняли попытку ракетного обстрела, целью которого оказалась территория региона.
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