В «Дженоа» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

В «Дженоа» официально опровергли интересе к Эдуарду Сперцяну. Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини опроверг информацию, согласно которой его клуб заинтересован в приобретении полузащитника сборной Армении и «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.