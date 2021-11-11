Специальную госкомпанию для перевозки морских грузов на ДВ предложили создать в России

Минтранс РФ предлагает создать специализированную государственную судоходную компанию для перевозки социальных грузов в случае, если проблемы с доставкой каботажных грузов в портах Дальнего Востока сохранятся, сообщил глава ведомства Виталий Савельев Президенту России Владимиру Путину.
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