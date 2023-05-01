Милитао о форвардах: «Сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен»

– С какими соперниками тебе тяжелее всего играть на поле? Может, есть какой-то конкретный игрок, которого ты бы выделил с этой стороны? – За последние несколько лет я сыграл против многих классных игроков: Неймар, Месси, Мбаппе, Левандовски, Мане, Жезус.