Письмо, изменившее мир: сколько стоит копия сообщения Колумба об открытии Америки

Копия письма Христофора Колумба об открытии Америки выставлена на аукционе Christie's. За уникальный лот — самое раннее письменное свидетельство о великом географическом открытии — планируется выручить полтора миллиона долларов.
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