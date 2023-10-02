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Письмо, изменившее мир: сколько стоит копия сообщения Колумба об открытии Америки

Письмо, изменившее мир: сколько стоит копия сообщения Колумба об открытии Америки

Копия письма Христофора Колумба об открытии Америки выставлена на аукционе Christie's. За уникальный лот — самое раннее письменное свидетельство о великом географическом открытии — планируется выручить полтора миллиона долларов.

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