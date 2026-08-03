Какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни в августе 2026 года Елена ГалицкаяАвгуст 2026 года может стать одним из самых романтичных месяцев года, если верить астрологическому прогнозу.
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