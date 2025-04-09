Вопрос В. Богданова В. Соловью.

РФ. г. ТЮМЕНЬ. ВОПРОС В. Соловью. ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ! Скажите пожалуйста, кто из сильных мира поддерживает ЧЕМЕЗОВА, на его ли стороне рос-ая армия ??? Понятно, что Патрушева поддерживают силовые структуры - фСБ, возможно часть МВД, росгвардия, а ещё кто??? Согласитесь, что для решающей победы одного из этих ФИГУРАНТОВ крайне нужна будет поддержка росармии.