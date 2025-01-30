Мигрантам не разрешат службу в полиции даже с российским гражданством: что стоит за новым законом? Ирэн ОрлонскаяВ России депутаты планируют внести законопроект, который ограничит возможность работы бывших мигрантов в полиции.
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