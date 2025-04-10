В России признали нежелательной НПО из США Hope Harbor Society

Генпрокуратура России признала нежелательной американскую НПО Hope Harbor Society. «Участники организации Hope Harbor Society с Восточного побережья США координируют антироссийские акции и вербуют новых сторонников.
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