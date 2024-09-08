Смогут ли русские лётчики освоить трофейные F-16 и поднять их в небо Ирэн ОрлонскаяРоссия и Монголия начали активно развивать сотрудничество в области военно-технической сферы, включая поставки вооружения и военной техники, а также их ремонт, обслуживание и модернизацию.