Житель Севастополя принёс публичные извинения за исполнение украинского гимна, положенного на музыку государственного гимна России, запись которого он опубликовал в соцсетях накануне Нового года.
Крымчанин спел украинский гимн и пожалел об этом
Комментарии
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holms sherlok
отправлять таких в киев, мозги быстро встанут на место когда убегать будут от трц
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15 час.
ИГ
Ирина Галивец
А сколько ещё этих ждунов…, и не только в Крыму! На передовую их нужно всех, это и будут их извинения.
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10 час.
Mark Kapustin
В искренность, не верю.
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6 час.
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