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Крымское информационное агентство

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  • Mark Kapustin
    В искренность, не верю.Крымчанин спел ук...
  • Ирина Галивец
    А сколько ещё этих ждунов…, и не только в Крыму! На передовую их нужно всех, это и будут их извинения.Крымчанин спел ук...
  • holms sherlok
    отправлять таких в киев, мозги быстро встанут на место когда убегать будут от трцКрымчанин спел ук...

Крымчанин спел украинский гимн и пожалел об этом

Крымчанин спел украинский гимн и пожалел об этом

Житель Севастополя принёс публичные извинения за исполнение украинского гимна, положенного на музыку государственного гимна России, запись которого он опубликовал в соцсетях накануне Нового года.

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Комментарии
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holms sherlok
отправлять таких в киев, мозги быстро встанут на место когда убегать будут от трц
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15 час.
ИГ
Ирина Галивец
А сколько ещё этих ждунов…, и не только в Крыму! На передовую их нужно всех, это и будут их извинения.
Ответить
10 час.
Mark Kapustin
В искренность, не верю.
Ответить
6 час.

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